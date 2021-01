Duelles : un film belge aux accents hitchcockiens

Une adaptation belgo-belge

Barbara Abel est une auteure belge qui n'a plus a prouver son talent, ni le potentiel audiovisuel de son travail. "Duelles" est déjà la deuxième adaptation audiovisuelle d'une de ses œuvres. Il y avait déjà eu "Miroir, mon beau miroir", un téléfilm basé sur son roman "Un bel âge pour mourir" avec Émilie Dequenne à l'affiche. Pour "Duelles", Olivier Masset-Depasse s'est plongé dans "Derrière la haine", où l'auteure met en scène un duel de mères blessées. La réalisation sensible de Masset-Depasse a su capter toute la subtilité de cette situation qui dégénère, en construisant sur une tension toujours montante. Il ne cache pas non plus son inspiration hitchcockienne. Ces ingrédients complémentaires font de ce film une œuvre du cinéma belge unique.