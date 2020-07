Du célèbre film "Nikita" à la série "H24" en passant par "La Marquise des ombres" : focus sur Anne Parillaud

Le réalisateur Alain Delon a été le premier compagnon célèbre d’Anne Parillaud. Elle avait 25 ans de moins que lui et ils ont vécu une relation passionnelle durant 3 ans. Dans une interview accordée à Paris Match elle est revenue sur sa relation “Il avait rencontré une jeune fille et souhaitait, en me confiant des rôles plus âgés, que je devienne une femme pour lui et pour le cinéma. Mais il a voulu me faire grandir un peu trop vite. Alain m’a montré tout ce dont j’étais capable et m’a préparé à Besson. "