"Docteur ?" : une comédie survitaminée en pleine nuit de Noël

Plongez dès à présent dans l'ambiance des fêtes de fin d'année avec "Docteur ?". Une comédie signée Tristan Séguéla (16 ans ou presque, Rattrapage) qui nous fait vivre, le temps d’une nuit de Noël, la tournée d’un médecin de garde secondé par un livreur à vélo… À voir lundi 6 décembre à 20h35 sur La Une. À l’heure où tout le monde s’active pour le réveillon, et quand bientôt les familles seront réunies autour d’un bon repas, il est des agendas qui s’annoncent beaucoup moins guillerets. Celui de Serge est de ceux-là qui, en ce soir de Noël, se retrouve le seul médecin de garde. Après 20 ans de (pas toujours très) bons et (de moins en moins) loyaux services, il est dans le collimateur de l’Ordre des Médecin et à deux doigts d’être radié. Parce qu’il n’a pas le choix, il entame donc sa tournée avec un mélange alcool-médicaments pour se donner du cœur à l’ouvrage. Sur son chemin il va croiser la route de Marek, un livreur à domicile de plats préparés. Alors qu’il se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre ses visites, Serge va pratiquer une médecine "à distance" par l’entremise de Marek…

3 images Docteur ? © SquareOne Entertainment

Une distribution de malade

Docteur ?, c’est une affiche aux petits oignons que Tristan Séguéla a concoctée, à la fois inédite et qui à l’écran fonctionne à merveille, toutes générations confondues… qu’il s’agisse des deux rôles principaux, interprétés par Michel Blanc et Hakim Jemili, des nombreux seconds rôles, tenus entre autres par Frank Gastambide, Solène Rigot et Jacques Boudet, ou de la voix du standard téléphonique, récurrente tout le long du film et jouée par Chantal Lauby (nul besoin de la voir à l’écran pour la reconnaître !). Michel Blanc dans Docteur ?, est pour Tristan Séguéla un rêve qui se réalise. Il faut dire que ce pilier de la troupe du Splendid n’a pas son pareil pour interpréter ce genre de personnage mal embouché. Un rêve qui s’est poursuivi au moment du tournage quand Michel Blanc accepte de donner la réplique à un tout nouveau venu au cinéma : Hakim Jemili retenu parmi près de 150 comédiens auditionnés. Hakim Jemili, c’est une découverte pour le cinéma, mais un talent qui a depuis quelque temps déjà gagné ses galons d’artiste et d’humoriste avec des sketches postés sur YouTube, sur scène comme stand-upper, avec ses chroniques dans les émissions Touche pas à mon poste sur C8 et aussi dans Clique sur Canal+ en compagnie de sa femme Fadily Camara… également au générique de Docteur ?.

3 images Docteur ? © SquareOne Entertainment

Un scénario survitaminé

À un rythme qui jamais ne flanche, on suit avec bonheur les pérégrinations de ce duo de circonstances, mal assorti, à la dynamique improbable, dans un Paris la nuit, superbement filmé. Il y a d’indéniables inspirations que Tristan Séguéla reconnaît bien volontiers, comme les films Collateral, À tombeau ouvert ou encore After hours… la drôlerie et l’humour en plus ! Sans oublier ce duo qui, s’il joue sur ce ressort classique de la rencontre de deux personnages que tout oppose, qui ne devaient pas se croiser et qui doivent composer ensemble, sait nous faire rire autant que nous émouvoir. Des acteurs de talent, un scénario qui surprend par son originalité, zéro temps morts, du politiquement incorrect, une dose non négligeable d’émotions… avec un tel diagnostique on vous prescrit sans tarder ce Docteur ?. Docteur ?, lundi 6 décembre à 20h35 sur La Une.