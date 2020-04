Diabolique: Michèle Laroque prise au piège d'un complot

Michèle Laroque et ses frères et soeurs sont piégés par Laurent Stocker , le bien nommé " diabolique ", qui arrivera à s'incruster dans cette famille dans la tourmente.

1997 - Une vieille famille de notable bordelais est réunie au grand complet dans le château familial pour évoquer la réfection du domaine familial, mais les débats deviennent houleux lorsque Hélène informe ses frères, Thibault et Charles, que les subventions habituellement allouées par la caisse des monuments historiques ont été coupées. Or le manoir est en piteux état et il faut impérativement trouver des fonds. Charles, l'aîné, refuse de mettre la main à la poche car il n'a jamais digéré de ne pas avoir hérité du château. Thibault, le propriétaire officiel, ne peut se le permettre car il vient de perdre l'associé avec lequel il avait monté un cabinet d'obstétricien....Alors, tout le monde s'en remet à Hélène pour trouver la solution. Celle-ci rencontre Thomas Texier, un charmant trentenaire débordant d'énergie et d'attention qui s'impose rapidement comme un homme providentiel. Mais en volant au secours de cette famille, cet "homme providentiel" vient de planter le jalon d'une escroquerie démoniaque.