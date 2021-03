Diables Rouges : en route pour la Coupe du Monde 2022 !

Après plusieurs mois d’absence, les Diables retrouvent leur public avec trois matches qualificatifs pour la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar en décembre 2022 ! Avec un tirage au sort plutôt clément, les Belges retrouveront le pays de Galles, la Tchéquie et la Biélorussie dans le groupe E des qualifications. Ces trois rendez-vous n’en sont pas moins importants pour Roberto Martinez et son équipe ; ils sont l’unique moment pour les Diables de se retrouver avant l’Euro ! L’objectif est clair : Il faudra enchaîner trois victoires pour préparer au mieux les grandes échéances à venir.

Benoît Delhauteur, Chef sports RTBF explique :

Après les blessures d’Eden Hazard et d’Axel Witsel, certains doutes sont nés. Mais le talent est là et l’ambition du groupe reste la même : gagner l’Euro. Pour connaître un été historique, il faudra planter les graines du succès au printemps.

Les plateformes de la RTBF seront plus que jamais le rendez-vous des Diables : du 24 mars à Louvain à une éventuelle finale de l’Euro le 11 juillet à Wembley, La Une et Auvio diffuseront en direct tous les matches de notre équipe nationale !

Concernant les matchs qualificatifs, Vincent Langendries commentera les trois rencontres en direct sur La Une et sur Auvio. En bord de terrain, on retrouvera Pierre Deprez pour les deux matches à domicile. Les commentaires radio seront assurés par Manuel Jous et Eby Brouzakis.

Sur VivaCité, l’équipe de Complètement Foot proposera aussi trois émissions spéciales.