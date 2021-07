Deux légendes vivantes du cinéma français dans "Bonne pomme"

"Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles."

Tout se passe dans un petit village paisible, dans une ambiance belle et tendre. Si le scénario reste assez simpliste, le duo porte le film grâce à sa complicité qui dure depuis maintenant 40 ans. En effet, la première collaboration entre les deux monuments du cinéma français remonte à 1980 avec Le Dernier métro, véritable triomphe lors de la sixième cérémonie des César. Ils enchaînent ensuite les productions en binôme avec Je vous aime, Le Choix des armes ou encore Drôle d’endroit pour une rencontre. Lorsqu’ils évoquent leur relation, Gérard déclare : "Je pense que même si on se quitte pendant un et qu’on se retrouve, c’est comme si on s’était vus la veille". Catherine acquiesce et ajoute "C’est toujours une surprise de travailler avec lui. C’est quelqu’un de très surprenant !"