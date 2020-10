Des artistes de la FWB se livrent à nous dans un photomaton sur mesure

Voilà déjà 12 ans que Marc Pinilla et ses musiciens ont fondé le groupe Suarez. Et depuis leur premier single On attend, Suarez a fait du chemin et des milliers de concerts partout en Europe et à l’international. Avec quatre albums et plusieurs hits, le groupe se hisse plusieurs fois en tête des ventes et décroche les disques d’or. Marc Pinilla a également été coach de l’émission The Voice à trois reprises et a même mené l’un de ses candidats jusqu’à la victoire. Pourtant, rien ne prédestinait Marc Pinilla à la musique puisque c’est vers des études en sciences économiques qu’il se dirige à Mons début des années 2000. Mais c’était sans compter sur sa rencontre au supermarché avec trois musiciens malgaches qui possédaient un studio d’enregistrement à proximité de sa faculté.