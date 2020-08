Depuis "Tout ce qui brille" Géraldine Nakache et Leila Bekhti sont inséparables

Il y a quelques mois, Géraldine Nakache a réalisé le film “J’irai où tu iras” qui parle de deux sœurs en dispute depuis la disparition de leur mère. Elle a directement pensé à son amie pour incarner un des personnages : "J’avais envie de poser à nouveau ma caméra sur elle et je voulais lui redonner la réplique, parce que je ne me trouve jamais meilleure que lorsque je joue avec elle. J’avais aussi à cœur de parler de cette sororité avec Leïla, et j’étais grisée à l’idée de diriger l’immense actrice qu’elle est devenue."