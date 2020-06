Dépistage covid-19 : pourquoi la Belgique a traîné ? 2e épisode de #Investigation sur YouTube

Après s’être plongée dans les fonds durables des banques pour son arrivée sur YouTube, l’équipe de #Investigation revient avec un deuxième épisode. Cette fois, on s’intéresse à la stratégie du gouvernement en matière de dépistage.

Pendant que les pays se déconfinent petit à petit, #Investigation a décidé de revenir en arrière, au début de l’épidémie. Aujourd’hui, la Belgique fait partie des meilleurs élèves européens : si l’on regarde le nombre de dépistage par million d’habitants, la Belgique se classait troisième début mai. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Au début, notre pays était à la traîne. Même si Maggie De Block affirmait début mars que "notre capacité en matière de tests était largement suffisante", il est clair aujourd’hui que ce n’était pas le cas. Au début de l’épidémie, l’Allemagne, une des références en dépistage, avait un taux de test/1000 habitant 2 fois plus élevé que celui de la Belgique.

"J’ai l’impression qu’au début de l’épidémie, il fallait presque être sûr d’être positif pour être dépisté", déplore Stephan Verheyden, qui a perdu ses deux parents dans une maison de repos, tous les deux morts du covid-19 à six jours d’intervalle. Sur le terrain, beaucoup ont eu l’impression d’être abandonnés par les autorités, de devoir se débrouiller par eux-mêmes. Selon beaucoup de médecins et de professionnels de la santé que nous avons interrogés, les critères imposés au début de l’épidémie étaient trop stricts. Certains médecins et chefs de service ont même menti sur les critères, pour pouvoir dépister leur personnel.

Dans ce nouvel épisode YouTube, #Investigation tente donc de répondre à cette question : pourquoi la Belgique a-t-elle traîné ? Pourquoi la Belgique a-t-elle trié les cas suspects et instauré des critères très stricts pour être dépisté, alors que l’OMS recommandait de tester un maximum de personnes ? Pourquoi n’était-on pas prêt en matière de tests ?