"Depardieu, l’homme sans limites", le portrait de l’icône du cinéma français à découvrir sur La Une

Après l’avoir retrouvé samedi passé dans le premier épisode de Capitaine Marleau , et en attendant de découvrir son prochain film présenté à Cannes il y a quelques jours , La Une vous propose de découvrir le portrait de Gérard Depardieu dans un documentaire d’une heure. À 70 ans, l’acteur à la filmographie riche de 200 films , défraie régulièrement la chronique. Collectionneur d’art, provocateur, fêtard invétéré, père meurtri… Nombreuses sont les qualifications utilisées pour décrire l’acteur adulé de Cyrano de Bergerac . De son exil fiscal en Belgique (puis en Russie depuis 2013 ) à la soirée d’anniversaire de Ramzan Kadyrov, président de la Tchétchénie , en passant par sa rencontre avec Vladimir Poutine pour obtenir le passeport russe, Depardieu ne laisse personne indifférent.

Ce lundi 26 juillet, juste après Bonne pomme, la dernière collaboration entre Catherine Deneuve et Gérard Depardieu , La Une perce le mystère de l’icône du cinéma français avec le documentaire Depardieu, l’homme sans limites .

Depuis son enfance à Châteauroux jusqu’à son dernier voyage polémique dans la dictature nord-coréenne, le journaliste Fabrice Babin présente une enquête sur cet homme sans limites et sans tabous. Une enquête minutieuse qui dresse un portrait sensible de l’acteur que les Français adorent détester et qui tente de percer la part de mystère qui entoure l’un des derniers monstres sacrés du cinéma.