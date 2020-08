"Demain, tous myopes", une enquête éclairante !

Le monde est frappé de plein fouet par la myopie. Chaque nouvelle génération est de plus en plus myope. Dans le documentaire " Demain tous myopes ", Christophe Killian et Fabrice Papillon nous proposent une vaste enquête pour comprendre ce fléau et interroger les moyens de le combattre.

La publication en 2012 du professeur Australien Ian Morgan dans la célèbre revue scientifique " The Lancet " a tiré la sonnette d’alarme dans la communauté scientifique. En effet, l’augmentation fulgurante des cas de myopie chez les enfants et les jeunes adultes est telle dans le monde que les chercheurs parlent d’une véritable épidémie.

En Europe, 50% de personnes souffrent de myopie tandis qu’en Asie ce problème concerne environ 65% de la population. Dans les pays d’Asie du Sud-Est, comme Taïwan et Singapour les cas concernent 85 à 90% des jeunes. Par ailleurs, l’enquête a montré que plus on descend en âge, plus les pourcentages augmentent. Certains cas de myopie peuvent évoluer vers d’autres affections visuelles plus graves, comme le glaucome, et aboutir à la cécité. D’après Fabrice Papillon, statistiquement, si la tendance se poursuit, on peut imaginer qu’en 2050 la moitié de l’humanité sera myope et comptera un milliard d’aveugles.

De Singapour à Londres, de Taïwan à Paris en passant par la Chine et l’Australie, Christophe Kilian a interrogé d’éminents chercheurs qui tentent de comprendre le phénomène. Outre la génétique et les facteurs environnementaux tels que la généralisation et l’allongement de la scolarité, c’est la sédentarité qui semble être le fond du problème. Parmi les pistes explorées pour freiner la survenue de la myopie chez les plus jeunes, l’exposition, deux heures par jour, à la lumière naturelle apparaît comme l’une des plus encourageantes.