Décryptez les secrets et les merveilles de Chambord, l'un des plus beaux châteaux de France

500 ans après sa construction, ce documentaire propose de rouvrir l'histoire du château de Chambord, en s'appuyant sur les travaux actuels de deux historiens passionnés par l'iconographie et les codes secrets partout présents dans cet édifice. Pour le voyageur du XVIème siècle le château de Chambord semblait surgir du néant, telle une construction magique, inattendue, à la géométrie captivante. Rien d'autre autour qu'une nature hostile. Un miracle, érigé pourtant grâce au génie de l'homme et au pouvoir de François 1er.

Aujourd'hui, les historiens continuent de découvrir le sens profond des principes qui ont présidé à la construction du château de Chambord : certains signes nous ramènent jusqu'à la kabbale chrétienne, à laquelle avait été initié le futur roi François 1er.



Ce château est une prouesse architecturale, un défi de pouvoir et de puissance entre un roi, Francois 1er, et un génie, Leonard Da Vinci.

Les historiens qui nous guident dans le film ont par exemple inventorié tous les décors sculptés présents dans le château. Un travail qui n'avait jamais été fait. Le documentaire est l'occasion pour eux de nous faire part de leurs découvertes, de leurs analyses. Ils évoquent les liens entre le roi et la religion qui en font un château dynastique.