Découvrez "Radio Coup de cœur", un Noël tout en tendresse chez nos aînés

Puisqu’on ne peut pas accueillir nos aînés dans nos maisons, nous irons jusqu’à eux ! Radio coup de cœur est un petit conte de Noël à la sauce belge pour les personnes âgées, à découvrir ce vendredi 25 décembre sur La Une et Vivacité. Cyril Detaeye et Vincent Taloche ont installé une mini station de radio dans la cour intérieure du Foyer Saint-Joseph à Mons et sont allés à la rencontre de ses habitants pour un Noël en émotion et poésie positive. Radio Coup de cœur est une nouvelle émission proposée par la RTBF. L’idée est née d’une suggestion de Pierre Lemaire, gériatre au CHR Mons-Hainaut qui se trouve en face du Foyer Saint-Joseph à Mons. En effet, ce dernier organise chaque année depuis 25 ans pendant la période de Noël une fête à l’hôpital pour égayer le quotidien des malades hospitalisés et du personnel soignant. Cette année étant particulière, il était naturellement impossible d’organiser une telle fête à l’hôpital. Face à cette contrainte, il a pensé aux personnes âgées, qui sont les plus touchées par la maladie, mais surtout par le confinement. C’est de ce constat qu’est né Radio coup de cœur, inspirée de l’émission suisse Radio Gaga : Un studio mobile, à bord d’un vieux van, qui distribue des postes radio à une communauté et la met à l’honneur en réalisant des interviews à l’attention de celle-ci.

Une immersion totale de 48 heures

5 images Radio coup de cœur © TANGUY CORTIER

Cyril Detaeye et Vincent Taloche, pilotes de l’émission, ont installé un studio mobile dans l’arrière-cour du Foyer Saint-Joseph à Mons et y sont restés en immersion totale pendant 2 jours. Des postes de radio ont été distribués aux pensionnaires et au personnel soignant, et pendant 48h, se sont enchaînées animations, interviews, anecdotes et surprises pour les habitants du Foyer. L’équipe de Radio Coup de cœur a également réalisé les souhaits de certains pensionnaires. Pierre Lemaire nous explique : "Un pensionnaire était auparavant chef d’orchestre de fanfare. L’équipe a donc fait venir une petite fanfare sur place pour qu’il puisse la diriger. Une chorale est également venue, et la fille d’une pensionnaire a fait une surprise à sa maman et a chanté pour elle, et celle-ci l’a entendu dans son poste radio. C’était des moments très touchants."

5 images Radio coup de cœur © Tanguy Cortier

L’objectif est clair : pendant quelques jours, faire sortir le foyer de sa grisaille quotidienne. Pierre Lemaire explique : "Vincent et Cyril ont pu rapidement briser la glace et le courant est très vite passé. L’émission a pris des allures de réunion de famille pour l’équipe soignante et les pensionnaires. Tout a été réalisé avec beaucoup d’humour et dans la bonne humeur." Il ajoute : Le moral, c’est ce qui va nous sauver. C’est le plus important dans cette période. On espère que cette émission va redonner un coup de boost au moral des gens

Afin d’amorcer 2021 de manière positive, profitons de ces belles images. Ne manquez pas Radio coup de cœur ce vendredi 25 décembre à 18h30 sur La Une et sur Auvio, ainsi que sur Vivacité.