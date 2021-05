Découvrez "QR", le nouveau programme de Sacha Daout qui vous donne la parole !

À côté de ses RDV habituels d’info, la RTBF a choisi de renforcer la lisibilité des moments de conversation avec le public en regroupant les émissions Questions en Prime et A votre Avis sous un même nom: QR.

"QR" fait à la fois référence aux termes "Questions/Réponses" et au code "QR". Code que les téléspectateurs pourront utiliser pour poser directement leurs questions et voter en direct via l’application OPINIO. QR prendra place sur La Une à partir de ce 22 février les lundi et mardi dans la foulée du JT de 19h30 ainsi que le mercredi soir en 2e partie de soirée :

Les lundi et mardi soirs, vous retrouverez Sacha Daout dans QR : l’actu. L’occasion pour les téléspectateurs de poser leurs questions concrètes et pratiques à des experts.

Le mercredi soir, dans QR: le débat, Sacha Daout continue d’aborder de façon accessible tous les aspects de la vie en société. Les téléspectateurs donnent leur avis en direct via l’application OPINIO. Ils sont invités à interagir sur des questions directes et concrètes. Ces questions suscitent des débats avec nos invités, chroniqueurs, politiques et acteurs de terrain.

Très présent depuis le début de la crise, Sacha Daout continuera à présenter QR : l’actu dans la foulée du JT et QR: le débat en 2e partie de soirée. Son expertise des questions de société et des questions politiques, alliée à sa maîtrise du direct font de lui la personne idéale pour porter les questions des citoyens vers la place publique.

Choisir de proposer une tranche info complète (avec QR dans la foulée du JT de 19h30) permet à la RTBF de renforcer les moments de conversation avec les citoyens. C’est aussi une façon pour le service public de mettre en lumière les questions concrètes des Belges face à une actualité qui a, plus que jamais, besoin d’être décodée. Si la crise sanitaire a fait émerger l’émission Questions en prime du lundi et mardi soir, l’Info RTBF choisit aujourd’hui de garder et de renforcer ces moments de conversation. Face à l’actualité, quelle que soit son ampleur, les gens ont besoin de poser leurs questions en lien avec leurs préoccupations concrètes. Le service public souhaite offrir encore davantage de moments de réponse à ces questions.