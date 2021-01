Découvrez "QR", le nouveau programme de Sacha Daout qui vous donne la parole !

A partir du 22 février sur La Une, vous pourrez découvrir dans la foulée du J.T. de 19h30 la nouvelle émission présentée par Sacha Daout : "QR" !

La RTBF a choisi de renforcer la lisibilité des moments de conversation avec le public en regroupant les émissions Questions en prime et À votre avis. Le résultat : "QR" pour "Question/Réponse" ou pour "QR Code", c’est votre nouveau rendez-vous sur La Une dès fin février ! La particularité de ce nouveau programme, c’est que vous serez directement impliqués dans l’émission !

Celle-ci sera présentée par Sacha Daout dans la foulée du J.T. du soir, et elle se divisera en plusieurs parties. Le lundi et mardi soir, c’est "QR l’actu" au programme, un moment où le public pourra poser ses questions aux experts sur le plateau. Le mercredi soir, c’est "QR le débat", dans lequel Sacha Daout continue d’aborder plusieurs aspects de la vie en société, tout en donnant la parole aux téléspectateurs. Vous serez donc invités à vous positionner en direct sur des questions qui suscitent le débat avec experts, politiques, chroniqueurs et acteurs de terrain. Comment faire pour participer ? Rien de plus simple, il vous suffira de télécharger l’application OPINIO !

Rendez-vous dès le 22 février !