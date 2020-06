Découvrez les surprises de cet été sur La Une

La RTBF s’associe à France Télévision pour offrir au public un show filmé réunissant les plus grands artistes et les jeunes talents de la chanson française, le temps d’une soirée exceptionnelle, en direct de l’Accor Arena à Paris. Rendez-vous le vendredi 19 juin, pour une Fête de la musique hors du commun ! Un spectacle unique de plus de 3 heures, pour chanter et saluer toutes celles et ceux qui œuvrent pour que vive la musique et soutenir les salles et les festivals.

Une pléiade d’artistes retrouvera pour l’occasion son public, grâce à un dispositif technique et scénographique ambitieux d’écrans géants. Les artistes belges qui se greffent à la soirée, seront filmés par la RTBF depuis une autre scène tout aussi symbolique à Bruxelles, qui a vu défiler des artistes de renom, le Cirque Royal.

Cette fête de la musique aura aussi une dimension francophone avec la présence d’artistes français, belges, suisses, canadiens et internationaux. On attend notamment Patrick Bruel, Vianney, Bénabar, Gims, Daju, Tryo, L.E.J., Claudio Capeo, Benjamin Biolay, Suzanne, Amir, Boulevard des Airs, Thomas Dutronc, Ninho, Lous and The Yakuza, Loïc Nottet, Adamo…

France Télévisions, France 2 et la RTBF marquent, par cette soirée exceptionnelle, l’engagement et l’attachement du Service Public au spectacle vivant et à la musique.

La fête de la musique sera diffusée en direct sur La Une et VivaCité le 19 juin à 21h05.