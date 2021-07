Découvrez les nouvelles destinations du Beau Vélo de RAVeL !

Rendez-vous le samedi à 13h00 sur VivaCité et le dimanche à 13h35 sur la Une en télé.

Ce samedi 17 juillet , Adrien Joveneau vous emmène avec Julie Morelle à Comines , en Wallonie Picarde. Sur ce territoire frontalier marqué par l’histoire de la première guerre mondiale , ils feront escale à Warneton et Armentières . La balade se terminera en musique en compagnie d’Antoine Delie pour un set acoustique en toute intimité.

Envie d’évasion ? Cet été, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Chaque samedi, Adrien Joveneau et ses invités vous font redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour, avec des étapes dans les villages de notre merveilleuse région wallonne . Cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète !

Ce samedi 10 juillet, Adrien Joveneau est passé par Vaux-sur-Sûre , près de Bastogne , pour découvrir les forêts de nos Ardennes belges. Dans cette région gorgée d’histoire , Adrien et les invités découvrent notamment la Forêt d’Anlier , la plus grande forêt feuillue de Belgique. Avant cela, le Beau Vélo de RAVeL est passé par Esneux , dans la province de Liège, en compagnie de sportifs comme Jean-Michel Saive , ou encore par Chimay en compagnie du chanteur Saule .

Avec neuf destinations prévues sur l’été, le Beau Vélo de RAVeL a encore un sacré trajet devant lui ! Les provinces de Namur, Liège, Luxembourg et Hainaut seront à nouveau représentées puisque Ciney, Erezée ou encore Visé sont parmi les prochains villages qu’Adrien Joveneau visitera, avec notamment Tanguy Dumortier et Freddy Tougaux parmi les invités, et ce, pendant tout l’été jusqu’au Samedi 21 août !

