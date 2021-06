Découvrez les nouveautés dans vos grilles de l’été sur La Une !

L’été a déjà commencé sur La Une ! Des anciens programmes reviennent avec plein de nouveautés, tandis que des inédits font leurs premiers pas. De l’aventure, des découvertes, des visites, des voyages… Une chose est sûre : Cet été, on s’évade sur La Une !

Ce tout nouveau concept est incarné par François Mazure , ancien reporter à la cellule internationale du Journal Télévisé, puis rédacteur en chef du magazine de reportage 7 à la Une , qui vous emmènera aux quatre coins du monde à la recherche de ce qu’il y a de plus inattendu, insolite et surprenant !

Rejoignez l’aventure d’Un Monde à part, la nouvelle offre multi-plateformes de la RTBF , donc l’objectif est de rassembler une véritable communauté d’aventuriers , friands de découvertes et de voyages. Rejoignez notre page Facebook Un Monde à part – RTBF pour découvrir quotidiennement des articles , photos et vidéos de l’émission.

Rendez-vous les samedis de l’été à partir du 24 juillet sur La Une pour 7 semaines de découvertes, d’aventures humaines et de fous rires !

Mon plus beau village © MARTIN GODFROID

Freddy Tougaux se plongera dans le folklore et les traditions de nos régions. Renaud Rutten revisitera à sa façon, et en wallon, le jardin extraordinaire, alias " Li djårdin èstraôrdinêre " dont il nous ouvrira les portes…

Chaque semaine, Fanny Jandrain r ecevra un nouvel invité qu’elle emmènera sur les flots de sa langue de cœur , celle qui nous fait vibrer, celle de notre famille, de notre folklore, de nos émotions et ou encore de nos saveurs régionales : boûkètes, coucoubaques, pagnon, tarte al’djote et ou autres smoutebollen… !

Stoemp, Pèkèt… et des rawettes © Martin Godfroid

Pas d’opération de terrain cette année encore, mais Le Beau Vélo de RAVeL est néanmoins au rendez-vous et propose ses meilleurs plans balades à faire à pied, à cheval ou à vélo, près de chez nous.

Dans une formule respectant la distanciation sociale, Le Beau Vélo de RAVeL, toujours avec Adrien Joveneau à la barre et ses invités, reste fidèle à son ADN et déploiera des trésors d’imagination pour mettre en avant la mobilité douce, le tourisme de proximité, le sport-loisirs et les produits du terroir, sans oublier nos artistes. Voici les deux prochaines étapes :

Chimay

Avec Fanny Jandrain , Saule et quelques invités du terroir, nous redécouvrirons le Pays de Chimay, son abbaye, sa brasserie, ses forêts et son poste frontière de Courquain, imaginé pour le film Rien à déclarer.

Rendez-vous ce samedi 26 juin à 13h00 sur VivaCité et ce dimanche 27 juin à 18h sur La Une en télévision !



Adrien Joveneau vous emmène à Esneux en compagnie de 3 champions : le footeux Fred Waseige, le skieur Armand Marchant et le pongiste Jean-Michel Saive. Comme le sport, c’est la santé, nous crapahuterons du CHU d’Esneux jusqu’au centre de revalidation de Fraiture dans le Condroz liégeois. La balade se terminera en musique avec Noé Preszow.

Rendez-vous le samedi 3 juillet à 14h sur VivaCité et le dimanche 4 juillet à 18h15 sur La Une en télévision !

