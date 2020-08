Découvrez le programme de la rentrée sur la Une

Le Temps d’une Histoire

Patrick Weber débutera la saison de l’émission “Le Temps d’une histoire” par une soirée exceptionnelle en deux parties : le film "Les Femmes de L’ombre" suivi du documentaire "La Brigade Piron – Le Pont de l’Union". Rendez-vous le vendredi 4 septembre à 22h15 sur La Une.

La finale de "Mon plus beau village"

Chaque samedi de l’été, six personnalités de la RTBF (Fanny Jandrain, Ophélie Fontana, Cécile Djunga, Jérôme de Warzée, Tanguy Dumortier et Michel Lecomte) vous ont, chacun à leur tour, présenté LE village de Wallonie qui, à leurs yeux, est le plus esthétique et incroyable. Il est temps à présent de connaître le gagnant. Le temps d’une émission finale présentée par Armelle, chaque animateur révélera le village "coup de cœur" de son choix et proposera par ailleurs un défi aux habitants de son village. Durant toute la durée de l’émission et dès le 5 septembre, le public sera amené à voter en ligne pour son village préféré. Alors qui de Mélin, Vierves-sur-Viroin, Torgny, Clermont-sur-Berwinne, Montignies- sur-Roc, Chardeneux sera élu le plus beau village ? Rendez-vous le samedi 12 septembre dès 20h20 sur La Une pour le découvrir.

Les Fêtes de Wallonie

Pour fêter la Wallonie à leur manière, avec peps et bonne humeur, Thierry De Coster et Sara De Paduwa ont choisi de mettre à l’honneur son folklore, la richesse de son patrimoine et ses traditions régionales, y compris en musique ! Une émission de 30 minutes diffusée le 19 septembre.

Rendez-vous Grand-Place

À l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF vous donne rendez-vous une nouvelle fois sur la Grand-Place de Bruxelles pour une soirée de concerts avec la crème de nos artistes belges francophones ! Un show musical incroyable, présenté par Maureen Louys et Walid, à suivre sur La Une et Auvio, vendredi 25 septembre. Juste avant, retrouvez Gerald Watelet et toute l’équipe de " C’est du belge " pour un début de soirée 100% noir-jaune-rouge.

Cap 48

Rendez-vous le dimanche 11 octobre pour la grande soirée Cap 48 qui comme chaque année vient clôturer cette belle action de solidarité !

Le thème de la campagne de cette année reviendra sur cette réalité : " 80% des handicaps surviennent en cours de vie ". Les animateurs de la chaîne seront au rendez-vous pour soutenir l’opération et pimenteront la soirée à travers de nombreux défis inédits.

Une soirée présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq qui comptent sur vous pour pulvériser le record de dons !

Viva For Life

Viva for Life et Tournai à nouveau complices pour la 8e édition !

En décembre dernier, Tournai accueillait Viva for Life dans sa magnifique cité. Avec un montant record de dons de 5.658.352 euros, l’opération fut un succès notamment grâce à la formidable mobilisation de la ville et de ses citoyens. Pour sa 8e édition, l’opération au profit de l’enfance précarisée pourra à nouveau compter sur le soutien et l’implication de la ville puisque le studio de verre retrouvera la Grand-Place de Tournai du 17 au 23 décembre.

The Voice – Saison 9

Après avoir fait place aux enfants en janvier 2020 pour une incroyable et performante saison de The Voice Kids, la RTBF est heureuse d’annoncer officiellement le lancement de la saison 9 de " The Voice Belgique “avec de nouveaux coachs.

Les castings sont encore ouverts jusqu’au 4 septembre, les candidatures sont à envoyer sur la plateforme : ww.rtbf.be/thevoice.