Découvrez "La Story d’Angèle", la voix d’une génération

En seulement trois ans de carrière et un seul album , Angèle a compris comment viser juste . En effet, dès ses débuts, la jeune artiste bruxelloise a rapidement maîtrisé les codes de la pop, du hip-hop mais aussi ceux de sa génération. Féministe , libre , spontanée , elle fait l’unanimité avec des textes en phase avec les préoccupations de notre société. Son titre Balance ton quoi est devenu un hymne féministe, et Angèle la voix de son époque . Elle a su créer un univers musical qui lui est propre, entouré d'une identité visuelle forte.

Fille du chanteur Marka et de l’humoriste Laurence Bibot, Angèle a baigné dès son plus jeune âge dans le monde musical et est montée sur scène alors qu’elle était encore une enfant. Quelques années plus tard, elle attire l’attention du grand public en postant des montages musicaux en Story sur Instagram et sort fin 2017 son premier single La Loi de Murphy. Tout va ensuite très vite, puisqu’elle sort en 2018 son premier album Brol qui rencontre un succès fulgurant et qui contient également le single Tout oublier en featuring avec son frère Roméo Elvis.

Le documentaire La Story d’Angèle décrypte la façon dont les jeunes artistes de sa génération s’émancipent des schémas traditionnels et proposent de nouvelles façons de créer, produire et interagir avec le public. De nouvelles méthodes qui demandent un engagement permanent, voir aliénant, pour alimenter l’appétit insatiable d’une audience qui se nourrit nuit et jour des réseaux sociaux.