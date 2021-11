Déconstruire les idées reçues sur le handicap

Un Européen sur quatre compte une personne en situation de handicap dans sa famille selon l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ). Le handicap nous touche donc toutes et tous, de près ou d’un peu plus loin. Pour ne plus ignorer la situation de près de 80 millions de personnes dans l’Union Européenne, il est grand temps de changer notre regard sur le handicap et de déconstruire des clichés qui ont la dent dure.

« Les personnes atteintes de trouble du spectre autistique sont dans leur bulle et refusent de s’intégrer à la société ».

Il est vrai que les personnes atteintes du trouble du spectre autistique ont souvent du mal à établir un contact visuel avec leurs interlocutrices et interlocuteurs mais cela ne veut pas dire pour autant qu’elles ne veulent pas communiquer. Il s’agit alors de trouver le moyen de communication adapté.

Comprendre l’autisme avec… Life animated de Roger Ross Williams

Atteint d’autisme, Owen Suskind s’est arrêté de parler à l’âge de 3 ans jusqu’à ce que sa famille découvre une façon unique de communiquer avec lui. Grâce aux dialogues des films d’animation Disney qu’Owen connaît par cœur, le contact est rétabli. Mais à 23 ans, alors qu’Owen est sur le point de d’être diplômé et d’emménager seul, comment quitter le royaume de l’enfance et le pays imaginaire de Peter Pan pour devenir un adulte indépendant ?

L’histoire émouvante du fils du célèbre écrivain du New York Times, Ron Suskind, nous permet de rentrer dans l’univers d’une personne atteinte de trouble du spectre autistique grâce à l’usage de références communes et universelles telles que celles des dessins animés Disney. Ce documentaire met ainsi en perspective nos manières de communiquer tout en mettant en lumière le parcours du combattant auquel sont confrontées les personnes atteintes de trouble du spectre autistique pour s’intégrer à une société validiste.

« Les personnes en situation de handicap sont toutes et tous en fauteuil roulant. »

Si, d’après l’OMS, les personnes qui auraient besoin d’un fauteuil roulant représentent 75 millions de personnes (soit deux fois la population du Canada !), seulement 4% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant. La plupart des handicaps sont donc invisibles à l’œil nu, qu’ils soient physiques ou mentaux, légers ou lourds.

Questionner le poids de la conformité… Haut le corps

Gaëlle est atteinte d’une scoliose qui déforme son corps depuis plus de 20 ans. À 33 ans, elle décide de subir une opération chirurgicale pour changer de vie et devenir la femme droite, mère et fière qu’elle est intérieurement. Mais rien n’assure que l’opération fera disparaître tout le mal…

Ce récit personnel nous embarque dans la grande odyssée de l’acception de soi. Le regard de Gaëlle sur son propre corps et son combat pour réparer ce corps qui fragilise aussi sa confiance en elle nous permet de mieux comprendre toutes les conséquences du handicap au-delà de la souffrance physique.

« Les personnes ayant un trouble de santé mentale sont violentes et dangereuses. »

Associer systématiquement trouble de la santé mentale et violence, c’est faire un raccourci problématique. C’est tenir un discours discriminatoire qui tend à généraliser les troubles de la santé mentale et à stigmatiser encore davantage les personnes qui en sont atteintes.

Parler de la sexualité des personnes en situation de handicap avec… Aime-moi comme je suis

Liz Dore, conseillère en relations, a pour mission d’aider six jeunes atteints de troubles neurologiques et de handicaps intellectuels à trouver l’amour. Contre toute attente, ces personnes uniques et diverses sont déterminées à apprendre le plus possible pour trouver un partenaire romantique.

Sous couvert d’un traitement léger à la frontière de la téléréalité, la série documentaire Aime-moi comme je suis permet de briser le tabou de la sexualité chez les personnes en situation de handicap. Mais au-delà de la recherche de relations amoureuses et sexuelles des six jeunes, cette série nous fait découvrir leurs troubles neurologiques et leurs spécificités pour mettre des mots précis sur leurs handicaps et encore mieux les comprendre.

« Ça ne risque jamais de m’arriver. »

Cet argument vise à se différencier des personnes handicapées en légitimant la ségrégation dont sont victimes les personnes en situation de handicap. Mais saviez-vous que 85% des handicaps surviennent au cours de la vie ? Normaliser le handicap est donc l’affaire de toutes et tous.

Se mettre à la place d’une personne en situation de handicap avec… Lève-toi et marche

Suite à un accident vasculaire, Matthieu Firmin s’est retrouvé brusquement paraplégique. Les médecins ne savent pas s’il pourra un jour remarcher…

A la manière d’un journal de bord, Matthieu Firmin nous emmène dans son quotidien à l’hôpital, du début jusqu’à la fin de sa rééducation. Même si l’incertitude d’une guérison plane, le film évite soigneusement de tomber le pathos pour mettre en lumière les aspects méconnus d’une longue hospitalisation et du handicap. Lève-toi et marche est un récit positif et attachant qui permet de documenter le parcours d’une personne devenue soudainement paraplégique.

« De nos jours, les infrastructures sont adaptées aux personnes en situation de handicap. »

Selon l’OMS, un tiers de l’ensemble des personnes handicapées n’a jamais fait de voyage à l’étranger ni même participé à des excursions d’une journée, en raison de l’inaccessibilité des locaux et des services. Se déplacer librement dans l’espace public reste donc un parcours du combattant pour les personnes handicapées.

Faire oublier le handicap avec… Dorine, d’un ciel à l’autre

Seule rescapée d’un accident d’avion à 16 ans, Dorine Bourneton perd l’usage de ses jambes mais pas sa passion. Si elle ne peut plus marcher, alors elle volera ! Dorine devient la première femme pilote de voltige handicapée au monde. Dans cette collection documentaire, elle nous emmène à la découverte de pays à travers le ciel.

A elle seule Dorine fait mentir les statistiques de l’OMS et pour cause, elle a un parcours extraordinaire. Son parcours est si exceptionnel qu’on en oublierait presque que Dorine n’a pas l’usage de ses jambes. Dorine Bourneton a accepté son handicap, elle l’a apprivoisé et elle s’est battue pour faire de sa différence une force. Un parcours inspirant pour toutes et tous…

Pour aller plus loin…

Dans le cadre du partenariat de la RTBF avec The Extraordinary Film Festival, Auvio propose une sélection de courts-métrages et de documentaire belges qui passent les situations de handicap sous la loupe de l’audiovisuel. Du court-métrage Downside up qui imagine un monde où tous les humains sont trisomiques jusqu’au jour où un garçon "différent" vient au monde à un documentaire sur l’incroyable histoire de Virginie Delalande, sourde mais pas muette, il y en a pour tous les goûts !