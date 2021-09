Déclic, le nouveau talk info de Julie Morelle et Arnaud Ruyssen

Pour la rentrée, La Première et La Trois proposent une nouvelle émission commune d’info intitulée "Déclic". À la tête du projet, vous retrouverez la journaliste Julie Morelle, qui a quitté le JT cet été, et Arnaud Ruyssen qui présentait jusqu’ici Soir Première et CQFD .

Julie Morelle mettra son écoute, sa curiosité et la finesse de son analyse au service de l’émission tandis qu’Arnaud Ruyssen apportera sa patte constructive et nuancée dans le débat. Dans un talk agréable et détendu, ils réuniront chaque soir autour de la table des chroniqueurs et invités pour décoder, débattre, mieux comprendre l’actu et élargir les horizons.

Prenez le temps, avec eux, de découvrir des infos étonnantes, de trouver de nouvelles clés d’analyse et de croiser les points de vue.

En radio, l’émission prend la place de Soir Première entre 17h et 19h. Et en télé, elle vient grignoter la grille d’OUF Tivi sur La Trois puisqu’elle commence à 19h.

Ce talk d’info prendra le temps mais aussi le contre-pied de la myriade d’infos proposées chaque jour de tous côtés. Julie et Arnaud se donneront le temps de développer des infos choisies et vous informeront avec 6 séquences différentes :

L’actu décryptera une actualité "choisie" avec un journaliste de la rédaction et un invité

La question du jour (suggérée par les auditeurs / téléspectateurs / internautes et pilotée par Arnaud Ruyssen) abordera une grande question qui fait l’actualité

L’invité qui vient parler de son actualité ou de sa vision de l’actualité (auteurs, artistes, entrepreneurs, scientifiques, responsables politiques, magistrats….)

En épingle : Hélène Maquet débusque chaque jour une info passée inaperçue qui raconte pourtant comme va le monde.

Le point de vue : chaque jour, un chroniqueur développe son point de vue sur un sujet que ce soit le lundi en sport (Michel Lecomte et Gilles Goetghebuer), le mardi à propos de l’actu flamande (Baptiste Hupin), le mercredi en sciences (Leila Belkhir, Emmanuel Jehin,…), le jeudi en philo (Bertrand Henne, Marie Van Cutsem).

Le débat animé par Arnaud Ruyssen qui confrontera les idées et les arguments dans une logique constructive et orientée vers des solutions.

Un nouveau RDV incontournable pour s’informer sur la Belgique et sur le monde qui débute en radio le 1er septembre et en télé le 6 septembre.

DECLIC, c’est du lundi au vendredi en radio sur La Première de 17h à 19h.

DECLIC, c’est du lundi au vendredi en télé sur La Trois à 19h.

DECLIC, c’est quand vous voulez sur Auvio et sur les plateformes digitales de la RTBF.