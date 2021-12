Décès du Grand Jojo : la RTBF modifie ses programmes

A 23h00 : changement de programme, le film " opération finale " est remplacé par le "69 minutes sans chichis" avec le Grand Jojo.

Joëlle Scoriels l’avait reçu en 2015. Pas mal de surprises et de moments d’émotion dans cette émission : Jean-Luc Fonck, qu’il désigne comme son fils spirituel, vient chanter déguisé en danseuse de Flamenco. Sabrina Jacob, son amie de longue date, lui apporte la plaque de la rue de chez ses parents. Autre moment fort : sa femme Nicole ouvre les portes de sa maison et fait une déclaration d’amour à l'artiste.

Sur la Trois :

Vendredi 03/12 à 20h35 : documentaire de 2014 que la RTBF a co-produit et intitulé Le Grand Jojo (52’). Ce portrait déjanté retrace la carrière unique du Grand Jojo, passe en revue ses tubes, raconte sa vie privée, moins drôle, voire tragique, et fait témoigner des proches comme Enzo Scifo, Toots Thielemans, Jean-Luc Fonck, ou son vieil ami de toujours le peintre Paul Vankueken ... Sans nostalgie, c'est le portrait d'une renaissance à 76 ans, et l'étude d'un phénomène à la fois belgicain et transgénérationnel.

Dimanche 05/12 à 20h35 : Hep Taxi avec le Grand Jojo.

Sur Auvio :

Decouvrez le portrait du plus grand fan du Grand Jojo et son musée de Froidchapelle, dans Je suis Belge une fois. Retrouvez aussi notre série de vidéos consacrées au Grand Jojo qui retracent sa carrière.