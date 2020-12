Décès du comédien Claude Brasseur : La RTBF lui rend hommage

L’acteur et comédien français Claude Brasseur nous a quittés ce mardi 22 décembre 2020 à l’âge de 84 ans. La RTBF lui rend hommage en adaptant sa programmation.

Claude Brasseur laisse une belle carrière derrière lui avec plus de 90 films et deux Césars, avec notamment des rôles dans Un éléphant ça trompe énormément, La Boum ou encore Camping. La RTBF modifie donc son programme pour rendre hommage à l’acteur.

Sur La Une : ce mardi 22 décembre, à 22h30, vous pourrez retrouver Vieilles canailles, et ce mercredi 23 décembre à 15h, vous pourrez redécouvrir un de ses classiques, La Boum.

Les deux épisodes de The good wife de 22 décembre sont reportés, et vous pourrez donc retrouver 4 épisodes au lieu de trois les deux prochaines semaines.

Sur La Trois : ce mercredi 23 décembre, à partir de 01h10, une rencontre émouvante avec Claude Brasseur dans un numéro de Hep Taxi, où le grand acteur revient sur son enfance, sur les choses qui l’ont fait souffrir, mais aussi sur celles qui fondent son bonheur de vivre. Vous pouvez également retrouver ce programme sur Auvio. L’émission sera suivie de trois numéros de Cinéscope.