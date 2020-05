De Robocop à Harry Potter : Les sagas qui changent de visages

Astérix est un personnage de Bande dessinées. Adapté au cinéma, le personnage d’Astérix a été campé par plusieurs acteurs. Christian Clavier dans “Astérix et Obélix contre César” et “Astérix et Obélix mission Cléopâtre”. Clovis Cornillac a pris le relais dans “Astérix aux jeux Olympiques”. Ainsi qu’Edouard Baer dans “Astérix et Obélix au service de sa majesté”.