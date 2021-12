De "Incognito" à "Beaux-Parents" : la carrière cinéma de Bénabar

Dès son enfance, Bruno Nicolini est familiarisé au milieu du cinéma. Son père est en effet régisseur pour une cinquantaine de films. C'est donc tout naturellement que le jeune garçon se tourne lui aussi vers ce milieu et devient d'abord technicien, photographe et régisseur pour le cinéma. Au début des années 90, il réalise même trois courts-métrages, et est également scénariste pour les séries H et La Famille Guérin.

Après avoir participé à la retranscription télévisuelle de la pièce de théâtre musicale Le Soldat Rose en 2006, Bénabar participe au tournage de la comédie française Incognito d'Eric Lavaine. Ce sont ses premiers pas en tant qu'acteur. Il y partage l'affiche avec Franck Dubosc et Jocelyn Quivrin. Il lui dédiera plus tard une chanson, Les Mirabelles , à la suite de la disparition tragique de l'acteur en 2009 dans un accident de la route.

Dans la comédie Beaux-Parents, l'acteur-chanteur incarne Harold, le gendre idéal pour Coline (Josiane Balasko) et André (Didier Bourdon). Lorsque leur fille Garance décide de se séparer d'Harold, le couple ne supporte pas la séparation et continue de voir Harold en cachette de leur fille. Un pitch garant de belle situations cocasses et qui vient tout droit de la tête de Bénabar qui avait d'abord écrit une chanson sur cette thématique.

"Bruno se demandait s’il n’y avait pas là un sujet, explique Héctor Cabello Reyes, co-scénariste et réalisateur du film. J’ai immédiatement confirmé son impression en me disant que si on le décortiquait bien, on trouvait des conflits à tous les étages, qu’un premier regard hâtif ne permet peut-être pas de saisir. C’est le genre de super idée qui tient en une phrase mais qui contient tout". Le résultat est une comédie surprenante et divertissante qui réjouira d'autant plus les fans de cet artiste aux multiples talents.

