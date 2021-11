David Tennant dans "Le tour du monde en 80 jours", une série co-produite par la RTBF

Le tour du monde en 80 jours - Bande-annonce - Séries - 29/11/2021 D'après le roman de Jules Verne, cette série de huit épisodes coproduite par la RTBF est une série d’aventure portée par des personnages hauts en couleur incarnés par David Tennant, Ibrahim Koma et Leonie Benesch ! Chaque épisode est une nouvelle aventure : alors que nos héros évoluent au fur et à mesure de leur périple, nous découvrons de nouveaux pays et des personnages inattendus, dans un heureux mélange d’émotion et d’action. Révolution à Paris, fuite en montgolfière, traversée des déserts et des océans… Ils feront la rencontre de personnes extraordinaires de toutes cultures, et devront faire face à des défis insurmontables.