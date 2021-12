David Jeanmotte fête Noël avec les résidents d’une maison pour personnes âgées

Ce samedi 25/12 à 13h35 La Une propose un programme totalement inédit.

Invité par Sylvie, auxiliaire de vie aux Foyers Saint-Joseph à Mons, David Jeanmotte a vécu une journée vive en émotion et pleine d’émerveillement.

Lui qui pensait qu’une résidence pour personnes âgées était un endroit triste où on attendait la fin… Il a trouvé de la joie, de la générosité et un bel esprit de Noël partagé par le personnel et tous les résidents.

Un des moments forts de cette immersion le jour de leur fête de Noël fut la distribution des cadeaux personnalisés aux résidents.

David a été ému autant qu’Eliane quand on lui a offert un chat qu’elle a baptisé Minouche, car elle était si triste d’avoir dû laisser le sien dans son ancienne maison.

Il a eu les larmes aux yeux quand Christiane lui a dit que c’est un Noël qu’elle n’oublierait jamais après avoir reçu en cadeau le livre " Le chagrin des Belges " qu’elle cherchait désespérément depuis des années et qui a pu être trouvé grâce à la persévérance du personnel de la résidence.

D’autres belles surprises et moments d’émotion ont ponctué cette journée extraordinaire.

David est reparti des étoiles plein les yeux et avec de nouvelles amitiés fortes créées.

Les résidents et le personnel de ce Foyer chaleureux et plein d’humanité ont, quant à eux, été très touchés par cette visite inattendue perçue comme un joli coup de projecteur sur leur réalité et reçu comme un beau cadeau de Noël.

Et en attendant, voici un petit extrait de quelques moments forts de son séjour :