Cyril Lignac vous propose de découvrir les produits et la cuisine de 3 régions dans “Le Chef”

Le mardi suivant, Cyril Lignac se rend dans l’une des régions les plus belles et les plus secrètes de France : la Corse.

Derrière ses plages paradisiaques et ses montagnes indomptables, l’île de beauté a su préserver une cuisine franche et insoumise. On dit que les Corses ont du cœur et du caractère, et le chef va découvrir comment ils se débrouillent derrière les fourneaux ! Cyril Lignac part à la rencontre de passionnés, de ces défenseurs des traditions qui font de cette île un lieu hors du commun.

