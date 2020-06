Cyril Lignac dans "Le Chef en Provence-Alpes-Côte d'Azur"

Dans cet épisode de la série documentaire "Le Chef en France", Cyril Lignac se rend dans la région touristique préférée des Français, la région du soleil, des cigales et des accents qui chantent : la Provence ! Loin des clichés et des sentiers touristiques, le Chef va tenter de percer les secrets de cette cuisine du soleil si réputée…

Le Chef débute son voyage dans les Hautes-Alpes, à plus de 1000 mètres d'altitude, avec la famille Fioravasti et son agneau d’exception : l'agneau de Sisteron. À Marseille, entouré de quatre drôles de dames, Cyril s'attaque au plat légendaire de la cité phocéenne : la bouillabaisse, ce plat dont on dit ici qu'il est le plus savoureux du monde ! Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Notre Chef participe également à une partie de chasse à la grive près de Grasse avant de prendre part à au concours annuel de pissaladière dans l'arrière-pays niçois. Il se lance aussi à la quête du "diamant noir" à Manosque. Autant de produits, de paysages et de personnalités insoupçonnés que le Cyril Lignac vous sert sur un plateau...

À propos de la série documentaire "Le Chef en France"

Richesse du terroir, diversité des produits, recettes régionales, la France est le nouveau terrain de jeu de Cyril Lignac ! Au cours de ces incroyables périples et au volant de son side-car, le chef prend la route pour nous faire découvrir de nouvelles régions dans les moindres détails ! Il s’invite chez des personnages emblématiques, participe à leur vie quotidienne de pêcheur, d’agriculteur, de restaurateur ou encore de simple cuisinier passionné. À la fin de la semaine, c’est jour de marché et de banquet final : après avoir découvert les produits locaux et appris les spécialités régionales, Cyril Lignac remercie ses hôtes avec un menu très spécial. Il les surprend en réinterprétant à sa manière les recettes et produits régionaux.

Le Chef en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à voir le mardi 16 juin à 20h30, sur La Deux.