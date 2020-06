Cyril Lignac dans "Le Chef en Languedoc Roussillon"

Cyril Lignac continue d'arpenter les routes sur son side car. Cette fois, il nous emmène plein Sud, en Languedoc Roussillon avec son littoral baigné de soleil jusqu’aux sommets des Pyrénées catalane.

Le voyage commence à Aigues Mortes dans le Gard, au cœur de la petite Camargue. Cyril découvre la manade, cet élevage de taureau qu’on ne trouve nulle part ailleurs en France. Il tentera d’affronter un taureau au cours de la sacro-sainte course camarguaise… et nous donnera toutes les astuces pour réussir une belle daube de taureau : la gardiane.

Le chef part ensuite découvrir un lieu magique : l’étang de Bages-Sijean. Accompagné de deux pêcheurs, il va tenter de surmonter sa phobie et essayer de remonter la créature emblématique de l’étang : l’anguille… Nous verrons ensuite comment se cuisine ce poisson pas comme les autres !

Cyril Lignac s’enfonce ensuite dans les Cévennes et nous emmène à la rencontre d’une bergère passionnée qui a tout quitté avec sa famille pour se lancer dans la production de Pélardon, le seul fromage label rouge du Languedoc Roussillon… Au programme : plongée dans un cadre incroyable, découverte d'un produit de qualité et surtout d'un travail colossal !

Pas question de visiter la région sans passer par les Pyrénées. Cyril découvre un mode de vie, une race : l’agneau rouge du roussillon et surtout une cuisine à forte consonance catalane.



Le Chef en Languedoc Roussillon, mardi 23 juin à 20h30, sur La Deux.