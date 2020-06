Cyril Lignac dans "Le Chef aux Pays de la Loire"

Dans cet épisode de la série documentaire "Le Chef", Cyril Lignac nous emmène dans une région où la cuisine respire le grand large et sent bon les bocages : les Pays de la Loire ! Des plaines verdoyantes à perte de vue, un littoral plein de surprises, une profusion de cours d'eau et surtout un fleuve sacré : la Loire !

Pêche à la sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, rillettes au Mans, plats lyophilisés en haute mer avec le skipper Arnaud Boissières au départ des Sables-d’Olonne… Château-Gontier compte aussi parmi les différentes étapes de la tournée régionale de Cyril Lignac et de son équipe dans cet épisode aux Pays de Loire. Il y suit notamment Joël Lemercier, un maquignon avec qui il parle de terroir, d’un métier et d’un produit particulier : le veau.

À propos de la série documentaire "Le Chef"

Richesse du terroir, diversité des produits, recettes régionales, la France est le nouveau terrain de jeu de Cyril Lignac ! Au cours de ces incroyables périples et au volant de son side-car, le chef prend la route pour nous faire découvrir de nouvelles régions dans les moindres détails ! Il s’invite chez des personnages emblématiques, participe à leur vie quotidienne de pêcheur, d’agriculteur, de restaurateur ou encore de simple cuisinier passionné. À la fin de la semaine, c’est jour de marché et de banquet final : après avoir découvert les produits locaux et appris les spécialités régionales, Cyril Lignac remercie ses hôtes avec un menu très spécial. Il les surprend en réinterprétant à sa manière les recettes et produits régionaux.

Le Chef aux Pays de la Loire , à voir le mardi 9 juin à 20h30, sur La Deux.