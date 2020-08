Culture Club, c’est le nouveau talk-show de cette rentrée. Cécile Djunga et ses quatre potes vont décrypter l'actu culturelle du moment : cinéma, séries, musique, jeux vidéos et pop culture. Il vous donne rendez-vous chaque mercredi dès 20h sur Tipik et Auvio. Mercredi, milieu de semaine, que faire ? Aller au cinéma ? Se faire une soirée entre potes ? Tester un nouveau jeu vidéo ? Ne pas vouloir bouger de chez soi pour cause de flemme… Culture Club s’installe sur vos écrans et donc sans bouger de votre canapé. 26 minutes durant lesquelles, Cécile Djunga et ses potes vont décrypter toutes les sorties culturelles. Cécile Djunga est un peu comme notre maîtresse de cérémonie. Elle rassemble chaque semaine sa bande de potes. Elle est la première à vouloir découvrir tous les bons plans culturels. Elle est friande d’infos croustillantes et n’hésite pas à donner ses conseils. Elle est toujours partante pour parler des heures de ce qui la passionne.

Culture Club, le talk-show culturel de Tipik - © LONGUEPEE Ophelie

Cécile sera accompagnée de Marine Guiet, Vincent Bilaroche, Sélim Khemissi et Tangui Horel. Chacun d’entre eux présentera sa séquence :

LE DOSS Quel film ou quelle série regarder ? Quel jeu vidéo acheter ? Quel est le morceau du moment ? On nous propose tellement de nouveautés qu’on ne sait plus où donner de la tête. Culture Club a la solution ! Ils sont deux, ils ont un point de vue engagé, un ton décontracté, authentique et non censuré, ils vont nous aider à tout décrypter, c’est Sélim Khemissi et Tangui Horel. Chacun a son domaine de prédilection, Sélim décortique et donne son avis sur le film, la série ou le morceau de musique dont tout le monde parle. Et Tangui nous fait découvrir les jeux vidéos à acheter ou pas, en bref tout l’univers geek.

LE GUEST On ne peut pas parler culture sans rencontrer des artistes. Notre envoyé spécial, Jeremy Carré, relève le défi de les interviewer de manière décalée et décontractée. L’objectif, nous faire découvrir leur personnalité de la manière la plus authentique possible.

LE TROTTOIR Culture Club, ce n’est pas seulement des potes en studio, c’est aussi l’occasion vous rencontrer. Marine Guiet, va mener l’enquête et décrypter l’actualité. Son désir parcourir les rues de notre pays pour récolter votre avis sur une actualité culturelle et de société. En studio, elle décortiquera vos réponses afin de partager vos avis sur la question. Elle rajoutera sa touche avec des infos, afin d’approfondir le sujet.

Culture Club, le talk-show culturel de Tipik - © LONGUEPEE Ophelie

LA FRIME Un premier rendez-vous ? Une première rencontre avec vos beaux-parents ? Un entretien d’embauche ? Vous êtes stressé ! Vous n’avez aucune idée de sujet à aborder ! Vincent Bilaroche va vous aider à vous décontracter et surtout à vous la péter avec la frime. En bref, sa mission est de faire tourner tous les regards sur vous en distillant des infos et des anecdotes sur un phénomène culturel. Il choisira avec l'aide de Cécile une personne du public afin de lui partager son savoir. Ne manquez pas Culture Club, votre nouveau rendez-vous, tous les mercredis à 20h00 sur Tipik, Auvio, Facebook, Instagram et Youtube. Bienvenue dans le club !