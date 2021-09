Croisière " C'est du belge " 2022 : 12 jours sur la Volga et la Neva

Après une croisière inoubliable sur le Douro au Portugal, « C’est du belge » vous propose d’embarquer à bord du Tchekhov pour un voyage extraordinaire sur la Volga et la Neva. Préparez vos marinières et vos appareils photos. " C’est du Belge " avec All Ways Croisières vous propose d’embarquer pour un spectaculaire voyage en Russie, avec les visites de 9 sites classés à l’Unesco : Serguiev Possad, le Kremlin, la Place Rouge et le couvent de Novodievitchi à Moscou et à St Pétersbourg, le centre historique et la forteresse Pierre-et-Paul, le musée de l’Ermitage, le Palais et les jardins de Peterhof.

De Moscou à St Pétersbourg Le Tchekhov : un bateau 5* de 140 cabines, entièrement dédié à la croisière "C'est du belge" en août 2022 - © Alexander Mazurov Départ le 17 août 2022, direction Moscou où vous embarquerez avec Marie-Hélène Vanderborght, Gerald Watelet et l’équipe " C’est du Belge " à bord du Tchekhov, un magnifique bateau 5 étoiles, équipé de 140 cabines tout confort, entièrement rénové en 2019 et totalement dédié à la croisière "C'est du belge". Sa piscine intérieure et chauffée, abritée derrière de grandes baies vitrées donnant sur les ponts extérieurs, est un de ses point forts.

Les 3 premiers jours sont consacrés à la visite de Moscou. Vous ne manquerez aucun des lieux les plus célèbres de la ville et de ses environs avec la découverte de Serguiev Possad situé à 71 km de Moscou. Le 5ème jour le bateau naviguera jusqu’à Ouglitch, une petite ville historique fondée au Xème siècle. La navigation continue ensuite jusque Goritsy et puis les grands lacs de Carélie. Le 7ème jour, après la navigation sur le lac Blanc, c’est la traversée du lac Onega avant l’arrivée à Kiji. Une petite île inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Il reste ensuite une dernière escale à Mandroga, un petit village reconstitué qui permet de découvrir le monde rural et artisanal de la Russie, avant l’arrivée le 9ème jour à St Pétersbourg où vous aurez 3 jours pour découvrir toutes les merveilles de l’ancienne capitale des tsars. Le 28 août, retour à Bruxelles.

L’équipe C’est du belge à Bord avec des surprises L'équipage "C'est du belge" lors de la première croisière "C'est du belge" sur le Douro au Portugal en août 2021 - © RTBF Tout au long de ce périple sur la Volga et la Neva, Gerald Watelet, Marie-Hélène Vanderborght et l’équipage " C’est du Belge " vous accompagneront avec leur bonne humeur et plein de surprises. Vous découvrirez les coulisses d’un tournage " C’est du belge " puisque les plateaux d’une émission et plusieurs reportages seront intégralement tournés pendant ce voyage. Des animations, des spectacles, des conférences, du rire et 1001 attentions qui feront de cette croisière un inoubliable voyage. Plus d’infos sur le programme et réservations : croisierecdb@all-ways.be ou par téléphone au 02 / 880 97 04