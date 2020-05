"Crazy horse", dans les coulisses du temple de la sensualité

Le mythique cabaret parisien a ouvert ses portes au cinéaste américain Frederick Wiseman pour lever le voile sur les coulisses très secrètes du Crazy Horse. La caméra du documentariste américain suit le chorégraphe Philippe Decouflé et Ali Mahdavi qui réinventent les numéros de la revue de danseuses nues.

La caméra de Frederick Wiseman a ainsi suivi les principaux acteurs de ce show incroyable. A travers les prestations de sublimes danseuses, les jeux de sons et lumières, les costumes fabriqués sur mesure, le réalisateur nous emmène dans les coulisse du temple de la sensualité.

Son film capture l’art des danseurs (dont beaucoup ont été formés dans des conservatoires de ballet) et l’éclat de la chorégraphie. Le documentaire nous en dit très peu sur la personnalité et les aspirations des danseuses. Les individualités se fondent dans le collectif dirigé par le célèbre chorégraphe Philippe Decouflé. Dans ses moments les plus sombres, notamment une scène d’audition prolongée, il montre des danseurs en herbe alignés, invités à se trémousser, puis jugés sommairement sur la base de leurs formes corporelles.

"Crazy Horse" nous invite à contempler les complexités du processus de création, les rythmes quotidiens d’une organisation complexe et les tensions entre ambition artistique et sens pratique. Un documentaire envoûtant qui nous montre les mouvements gracieux et la beauté des corps au repos, en répétition et en représentation.