COVID 19: 23 jours au coeur d'un hôpital, les infirmières en première ligne

"COVID 19 : 23 jours au cœur d'un hôpital" est une immersion au cœur de la crise du Coronavirus dans un hôpital de La Louvière, une ville belge de 80.000 habitants, nichée dans le Hainaut, entre Mons et Bruxelles. 23 jours et 23 nuits, du 21 mars, le jour du printemps au 13 avril 2020, le lundi de Pâques.

Comment ces blouses blanches, vertes ou bleues, se sont-elles organisées pour faire face à l'épidémie et à la fameuse "vague" tant redoutée par toutes les structures du pays ? Comment cet hôpital s'est-il adapté d'heure en heure, pour maîtriser la propagation du virus ? Durant 23 jours et 23 nuits, " COVID 19 : 23 jours au cœur d'un hôpital" s'est voulu le témoin de l'effort du personnel hospitalier et des bénévoles. Le témoin, malgré le stress et l'angoisse, de leur courage et de leur solidarité face à cet ennemi invisible.