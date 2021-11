"Coups de sang" : un téléfilm policier avec David Kammenos et Michèle Bernier

Il est le fils, elle est la mère. David Kammenos et Michèle Bernier s'affrontent autour du meurtre d'une jeune femme dans Coups de sang. Un téléfilm policier inédit à découvrir jeudi 25 novembre à 20h30 sur La Une.

Le corps de Justine Delgado, une femme de 20 ans, est retrouvé dans la forêt. La victime, morte d'une hémorragie interne, a été rouée de coups de pieds. Tout semble accuser Ryan Kowalsky, son ami d'enfance qui clame, lui, son innocence. François Delgado (David Kammenos), le père de la victime, est policier au SRPJ de Lyon. Persuadé que Ryan est le meurtrier de sa fille, il se retrouve opposé à sa propre mère, Mireille Delgado (Michèle Bernier), qui elle, est convaincue de l'innocence de Ryan. Le meurtre de Justine entraîne François et Mireille à régler de vieux comptes familiaux. Entre la mère, militante de gauche radicale, prête à se lancer à l'assaut de toutes les injustices, et le fils policier, peu sensible aux thématiques sociales et englué dans des compromissions professionnelles, le désaccord prend vite des allures de conflit ouvert.