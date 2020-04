Coronavirus : Brad Pitt peut-il toujours voir ses 6 enfants confinés avec leur maman ?

L’ex couple de stars est séparé depuis 2016. Ils ont 6 enfants, 3 biologiques et 3 adoptés : Maddox 18 ans, Pax 16 ans, Zahara 15 ans, Shiloh 13 ans et les jumeaux de 11 ans Knox et Vivienne. Pour le moment, les 6 enfants sont confinés avec leur maman dans sa résidence à Los Angeles.

Angelina Jolie a tenu à faire un don d’un million de dollars à l’association "No Kid Hungry" une organisation à but non lucratif qui se bat contre la faim chez les enfants dans le monde en général et aux Etats-Unis en particulier.

Gala partage les propos de l’actrice dans son magazine : "Depuis cette semaine, plus d’un milliard d’enfants ne sont plus scolarisés dans le monde en raison des fermetures des écoles et des lycées lié au coronavirus. De nombreux enfants dépendent de l’éducation, des soins et de la nutrition qu’ils reçoivent pendant les heures de classe, y compris près de 22 millions d’enfants en Amérique qui dépendent de l’aide alimentaire. No Kid Hungry fait des efforts résolus pour atteindre autant d’enfants que possible."