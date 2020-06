Connaissiez-vous ces anecdotes sur "Les vacances du petit Nicolas" ?

Ce dimanche 21 juin, Kad Merad et Valérie Lemercier partent en vacances avec leur petit Nicolas. Une comédie familiale connue de tous et pourtant, vous ignorez encore ces quelques anecdotes ...

Pour elle, c'est d'ailleurs un résultat très satisfaisant dont l'équipe doit se réjouir : "un travail brillant , carré , juste , et en plus très drôle " confie-t-elle à Allociné.

Un petit goût de Astérix et Obélix

62nd VENICE FILM FESTIVAL - © CLAUDIO ONORATI - BELGAIMAGE

Deux ans après la sortie de "Astérix et Obélix : au service de sa majesté", Laurent Tirard est déjà nostalgique de son équipe.

En effet, "Les vacances du petit Nicolas" marque d'abord la deuxième collaboration entre le réalisateur et Luca Zingaretti, qui incarnait le producteur de cinéma italien.

Il ne se sépare pas non plus de son photographe, Denis Douen, avec qui il collabore pour la troisième fois après "Le Petit Nicolas" et "Astérix et Obélix : au service de sa majesté".