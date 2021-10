Comment parler des migrations en classe ?

Les questions d’exils et de migrations prennent de plus en plus de place dans le débat public. Et pour cause, la grande crise des réfugiés de ces dernières années devrait s’amplifier avec le réchauffement climatique. Quelles sont les causes de l’exil ? Comment s’intégrer après avoir migré ? Quel est le lien entre colonisation et migration ? Ces documentaires disponibles sur Auvio permettent de traiter de toutes ces questions.

Parler des parcours migratoires avec… One Way Ticket – D’un camp de réfugiés au Congo aux Etats-Unis (1h22) Jean-Pierre et Isaiah, deux amis congolais, ont dû fuir les nettoyages ethniques de leur pays en 1996. Après 20 ans dans un camp de réfugiés, leur destin bascule lorsque l’ONU leur propose d’émigrer aux Etats-Unis. Jean-Pierre rêve d’une école pour ses six enfants alors qu’Isaiah n’a qu’une idée en tête : retrouver sa fiancée qui a quitté le camp trois ans auparavant pour s’installer aux USA.

Des raisons de l’exil au choc culturel, en passant par la réalité des camps de réfugiés, One Way Ticket revient sur deux parcours migratoires qui nous emmènent dans des itinéraires de vie singuliers. En confrontant le départ du camp de réfugiés en Ouganda à l’arrivée des exilés à New York, ce documentaire met en avant un choc des cultures qui permet d’aborder les notions de déracinement mais aussi d’acculturation sur fond d’amplification des flux migratoires.

Parler d’intégration grâce à… L'étranger – au cœur du projet sportif de Vincent Kompany (53 minutes) Par amour, Moussa a quitté son pays, le Sénégal. Une fois arrivé en Belgique, Moussa essaye tant bien que mal de s’adapter à ce nouveau pays qu’il ne connaît pas ou si peu. C’est sa passion, le football, qui lui permettra de s’intégrer à la société belge. Grâce à un projet sportif et social, le BX Brussels, Moussa devient coach d’une équipe de jeunes joueurs d’origines étrangères en situation de précarité. Comme Moussa, ces jeunes trouvent refuge dans le foot. Durant une saison, sur le terrain ou en dehors, Moussa les amène à se dépasser pour croire en leur rêve.

Comment s’intégrer dans un pays lorsque l’on est immigré ? C’est à cette question que répond le documentaire L’Etranger. Plus qu’une simple histoire de football, L’Etranger est une véritable leçon de vie sur le vivre ensemble. La force unificatrice du football en fait un vecteur d’intégration pour Moussa comme pour les jeunes, tous sont mis sur un pied d’égalité. Le sport n’a pas de frontière, pas de couleur et il devient encore plus inclusif lorsqu’il est collectif. Les différences deviennent alors des forces et les limites imposées par une société qui sépare les identités ne sont plus des obstacles.

Parler des conditions d’accueil des sans-papiers avec… Les nouveaux voisins – La voie d'Henriette (27 minutes) Henriette, jeune mère célibataire, a dû se séparer de son compagnon après avoir été victime de violences conjugales. En se séparant de lui, elle a perdu la possibilité d’obtenir une régularisation. De déménagement en déménagement, Henriette attend de pouvoir stabiliser sa situation afin d’offrir la meilleure enfance possible à son fils. En parallèle, Henriette assume aussi le rôle de porte-parole du collectif Voix des Sans Papiers qui travaille sur la régularisation et l’occupation de bâtiments par des personnes sans-papiers.

Henriette, la voix des sans-papiers aborde les questions de lutte pour la régularisation et pour un accès au logement digne des migrants. Qui sont ces personnes ? Comment vivent-elles chez nous ? Ce film permet ainsi de déconstruire les clichés en humanisant les parcours individuels qui se cachent derrière le terme abstrait de " sans-papiers ".

(6 x 50 minutes) Parler de la colonisation avec… Les enfants de la colonie Durant six épisodes, Les enfants de la colonie laisse la parole à vingt Congolais et Belges ayant fait l’expérience du Congo colonial et postcolonial. En nous livrant des souvenirs personnels de l’époque coloniale, ils nous racontent comment celle-ci a façonnée leur vie. Dans le dernier épisode, six experts congolais, spécialistes de l’imagerie postcoloniale démêlent le vrai et le faux sur les mythes qui entourent le Congo belge.

Comment vivait-on dans la colonie ? Comment se crée un héritage colonial et quelles sont les imageries et les mythes qui en découlent ? Cette série documentaire très complète permet de revenir sur un pan précis de l’histoire Belge tout en élargissant ces questions à des thématiques plus larges comme le racisme et la ségrégation.