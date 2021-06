Coluche, le bouffon devenu roi

Cela fait plus de trente ans que Coluche mourait dans un accident de moto dans le sud de la France. Il reste une véritable icône. Mais que reste-t-il vraiment de l’esprit Coluche ?

Le jour de la disparition de Coluche, la France a canonisé son clown. "À l’insu de son plein gré " évidemment, et au grand dam de tous ceux qui ont passé leur temps à le dégommer. Quand il meurt, Coluche est au sommet de sa gloire. Il vient de fonder les Restos du Cœur, qui l’élève immédiatement au rang de Saint-Coluche et que l’on continue d’évoquer aujourd’hui comme son héritage le plus prégnant.

Ce film n’est pas une hagiographie, et encore moins un portrait à charge, mais se veut être un questionnement sur le parcours d’un bouffon devenu roi qui était beaucoup plus subversif et dérangeant que l’image policée retenue par la postérité et alimentée par la nostalgie. En quatre chapitres thématiques déclinés autour de la figure du roi, et à travers les témoignages de comiques et humoristes de tous bords et de toutes générations, le film examine ce qu’il en est aujourd’hui de l’héritage réel de celui que Jamel Debbouze appelle " notre mère à tous ".

Un film de Nicolas Maupied et Didier Varrod à voir ou revoir le mercredi 16 juin à 22h00 sur la Une. Rediffusion sur la Trois le lundi 21 Juin à à 21h00 sur la Trois