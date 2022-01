Claire Keim, David Kammenos et Samy Naceri dans un nouveau thriller : "Menace sur Kermadec"

La nouvelle réalisation de Bruno Garcia (Avis de tempête) est portée par des visages biens connus des téléspectateurs : l'actrice et chanteuse Claire Keim (Infidèle), le comédien et ex-mannequin David Kammenos récemment vu dans Coups de sang, et la star de Taxi, Samy Naceri. Un téléfilm à découvrir dimanche 23 janvier à 20h55 sur La Une.

Kermadec est un petit village de pêcheurs bien tranquille, sur la côte bretonne… Comme les gendarmes locaux aiment à le dire : "il ne se passe jamais rien ou presque, à Kermadec". Du moins jusqu'à ce qu'on retrouve un brave instituteur jeté d'une falaise en pleine nuit et son épouse, secrétaire de mairie, cruellement assassinée chez elle à coups de poinçon. Pas de chance pour la capitaine Marie Bréguet (Claire Keim), sur le point d'être mutée. Alors que le niveau de menace sur Kermadec est à son comble, Marie croise la route d'un nouveau venu dans le village, le beau et mystérieux Franck Servigne (David Kammenos). Celui-ci ne laisse pas Marie indifférente. Mais elle réalise qu'il est peut-être bien mêlé à ce double meurtre…