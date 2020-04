Changement de programme sur La Une ce vendredi et ce week-end suite au Conseil national de Sécurité

En raison donc de l’actualité ce vendredi 24 avril, nous devons supprimer les émissions suivantes : "Un gars un chef" et la météo de 17h50. La série "Demain nous appartient" est décalée. Il n’y aura pas non plus "On n’est pas des pigeons à la maison". La capsule “Notre savoir-faire" est reportée à lundi.