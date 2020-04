Changement de programme ce mercredi 15 avril sur La Une suite au Conseil national de Sécurité

En raison donc de l’actualité ce mercredi 15 avril, nous devons supprimer les émissions suivantes : "Un gars un chef", la météo de 17h25 et "Demain nous appartient". Il n’y aura pas non plus l’émission "On n’est pas des pigeons à la maison" et "Les Belges : Toujours la frite". "Air de famille" est déplacé plus tard dans la soirée. Même chose pour la capsule "Les Belges du bout du monde confiné" qui sera diffusée vers 23h18. "Le point finance" est déplacé après "Questions en prime" vers 20h30.