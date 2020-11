"César Wagner" : deux soirées inédites avec Gil Alma & Olivia Côte

Deux personnes retrouvées mortes à quelques heures d’intervalle dans le même coin de Strasbourg, le quartier du Musée d’art moderne. L’enquête montre qu’elles se connaissaient et s’étaient même appelées avant de mourir. Leur point commun : un designer local devenu une star de son milieu, Peter Breck. Et accessoirement le mari du Dr. Beaumont. Beaumont, mariée ? Voilà qui va compliquer l’enquête de César…

César Wagner est appelé sur une curieuse scène de crime : une jeune femme a été retrouvée complètement vidée de son sang… La victime est la juriste en chef de la délégation Roumaine à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Vampire, vous avez dit vampire ? Wagner et son équipe auront fort à faire pour mener leur enquête dans cette institution européenne dont les membres sont protégés par l’immunité diplomatique…

Ce premier épisode diffusé ce jeudi 26 novembre sera Sang et eaux :

Gil Alma ( Alain Stuck dans Nos chers voisins ) est de retour dans la peau de César Wagner, un flic célibataire au grand cœur dont la vie est (pré) occupée par trois femmes avec qui il doit composer : sa mère, sa collègue légiste et sa boss ! Deux épisodes inédits de la collection policière coproduite par la RTBF à découvrir les jeudis 26 novembre et 3 décembre à 20h30 sur La Une.

