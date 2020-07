Célébrez le "21 juillet, tous ensemble" avec Ophélie Fontana et Gerald Watelet

Ce 21 juillet 2020 sera un jour de Fête Nationale inédit et autrement phénoménal. La RTBF vous propose une soirée Noir-Jaune-Rouge en direct et incarnée par Ophélie Fontana et Gerald Watelet. L’émission "21 juillet, tous ensemble !" sera participative, divertissante et festive et fera aussi la part belle aux artistes belges et aux héros et héroïnes de la nation.