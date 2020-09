Ce week-end, découvrez les derniers secteurs d’activité de la FWB avec Sara

La Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est plus de 4,6 millions d’habitants, plus d’un million d’élèves et étudiants, 107 000 professeurs, 61 fédérations sportives reconnues, 6% du budget consacré à la culture, plus de 11 millions de prêts de livres par an… Mais concrètement, la FWB, c’est quoi ? Sara de Paduwa va tenter de répondre à cette question grâce à de nouvelles capsules diffusées chaque soir de la semaine à 19h19 sur La Une.

Connaissez-vous ces chiffres ?

En FWB, on compte plus d'1 millions d'élèves et étudiants

L’enseignement, c’est 73% du budget de la FWB

Il y a plus de 107 000 enseignants en activité dans plus de 3000 établissement

Aujourd'hui, Sara retourne sur les bancs de l'école et rencontre Souki Bogaert, directrice de 3 écoles à Jodoigne. Ancienne institutrice maternelle, cette directrice énergique partage avec Sara sa amour pour son métier et pour l'enseignement. "L'école c'est un lieu de vie (...) On s'y amuse. On apprend et on apprend en s'amusant".

