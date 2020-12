Ce jeudi 31 décembre, décomptez les dernière secondes de 2020 avec les personnalités de la RTBF!

L'année 2020 n'a certainement pas été la plus joyeuse! Hop, on oublie le pire de ces 12 derniers mois, et on regarde droit devant, direction 2021!

Ce jeudi 31 décembre, peu avant minuit, les personnalités RTBF s'associent pour vous souhaiter le meilleur en cette nouvelle année ! Qu'elle soit remplie de moments en famille, de restos entre amis, de rires, de joies, de voyages, de bonheur ! On l'espère tous, soyons optimistes!

A quelques minutes du décompte vers l'année nouvelle, c'est aussi l'occasion pour les animateurs et journalistes de revenir sur les moments sympas qui ont marqué leur année 2020. Oui, il y en a eu!

Fou-rires lors des tournages, vidéos qui ont fait le buzz sur le web pendant le confinement, mais aussi, des moments d'émotions, des sketchs cultes, la mobilisation et la créativité du monde artistique, confiné lui aussi, et un focus sur des initiatives made in Belgium en cette année très particulière.

Revivez ce que 2020 a pu offrir de beau, ce jeudi 31 décembre, à 23h40 sur la Une!

Meilleurs vœux à tous!