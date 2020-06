Casting talent : nous sommes à la recherche d'une animatrice

Tu as moins de 30 ans et tu aimes partager tes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu t'exprimes aisément et ta personnalité n'est pas banale, nous voulons voir ça !

La RTBF est à la recherche d’une jeune animatrice pétillante (16-30 ans) aux talents multiples: chant, danse, comédie, pour incarner un personnage dans différentes productions (digitales, live shows et linéaires).

Spontanéité, fantaisie et diversité sont un atout. Envoie ton CV, photo et une vidéo jusqu'au 19 juillet. Disponibilité requise à partir du 1er septembre 2020.

Tente vite ta chance cet été et passe le casting! les inscriptions, c'est juste ici, en dessous.



.