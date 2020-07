"Caroline Vigneaux quitte la robe", ce jeudi 2 juillet à 20h30 sur La Deux. 

Dans ce one-woman show truculent et réjouissant, Caroline Vigneaux revient d'abord sur son ancienne vie d'avocate qu'elle a quitté en 2008, à la surprise générale (la sienne y compris), pour devenir humoriste, non sans lourdes conséquences parentales, financières et sociales !

Elle y aborde également bien d'autres sujets existentiels osant les excès les plus bluffants avec une "efficacité comique et une élégance naturelle qui font tout passer" dixit la presse.